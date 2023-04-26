許多人都嚮往高薪工作，不過有時領到高薪可能得要付出高工時。一位進入職界倦怠期的29歲女子近日表示，她的基本月薪加獎金可以達到4.5萬至5萬，不過工時長達9至9個半小時，一個月只能休4天，入職半年來薪資已達目前的天花板，雖然她想裸辭，但迫於現實還是得繼續撐下去。許多網友看到她的工作條件後，認為女子的身心根本無法正常休息，建議她還是趕快換個工作。

原PO在Dcard以「月休4的5W生活好窒息」為題發文，指出她的月薪約是4.5至5萬元，且已經是目前的薪資天花板，「是用月休4天換來的」，雖然可以合理多休2天，卻也會被老闆扣除獎金；原PO提到，其實月休6日對她來說已經算少，但因為身負貸款，她不得不撐著越來越差的身體機能、越來越不快樂的心靈繼續上班。

原PO感嘆，出社會後她一直不太能全心投入一份工作，除了因為不知道自己到底想做什麼以外，也沒從工作中獲得成就感，同事間的勾心鬥角更是讓她感到很煩躁，現在進入職業倦怠期的她雖然心累身也累，湧現裸辭的想法，但現實還是需要金流，不得不繼續工作下去。

對此，許多網友紛紛回應，「換個工作吧，休4感覺根本沒休到，以前就做休日的，根本沒辦法放鬆，還是現在周休見紅休，比較好出遊」、「我的前一份工作時數13⋯月休4天破不了5萬，加上公司發展性低、沒有福利、人手長期不足，在做滿3年的那天離職了，我也要繳貸款什麼的⋯可是我無法再繼續忍受那樣的環境，都快把自己逼瘋了」。