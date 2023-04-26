高市議員陳致中捲入南港展覽館及龍潭購地案洗錢案，最高法院今駁回上訴，必須入獄1年，已通知檢方啟動防逃機制。陳致中傳出將入獄後，媒體向他求證Line已讀不回、手機關機神隱，宛如人間蒸發。而陳致中現有的議員身分，依據《地方制度法》規定，恐遭解職。

近日高市議會開議，陳致中昨也赴議會質詢，包括關心小港機場復飛進度等議題，看起來沒有異樣。今天下午陳致中在臉書PO文，曬出頭戴安全帽照片，「在市殯跑公祭，歐兜邁最方便！除非時間衝突，致中儘量自己出席，表達對逝者的哀悼以及對遺族的慰問」。

今天下午陳致中在臉書PO文，曬出頭戴安全帽照片，「在市殯跑公祭，歐兜邁最方便！除非時間衝突，致中儘量自己出席，表達對逝者的哀悼以及對遺族的慰問」。（柯宗緯翻攝）

未料，下午4時傳出要入獄消息後，陳致中的媒體群組瘋狂找人要求陳致中回應，但沒人回應，記者也私Line，打電話給本人手機，但陳致中關機，無法取得回應。

陳致中2010年當選縣市合併後第1屆高市議員，未料不到1年因偽證案判刑3個月遭解除職務。這次又因案必須入獄1年，高市議會初步指出，依據《地方制度法》第79條規定直轄市議員受有期徒刑以上刑之判決確定，而未受緩刑或未易科罰金者，將由行政院解職；目前已請法規室研究，稍晚正式對外說明。

高市選委會副總幹事李錫冰表示，目前議會正在研議陳致中是否喪失議員資格，若陳致中入獄並且喪失議員資格，依照規定並不會舉辦議員補選，單一選區議員缺額達50％或高雄市議員缺額達30％才會舉辦補選，若陳致中被判褫奪公權並遭解職，議員懸缺將由上次選舉的「落選頭」遞補。