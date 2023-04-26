目前泛歐STOXX 600指數下挫逾1%，科技股大跌2%帶來最大的拖累。

在主要市場方面，英國富時100指數目前跌0.5%，德國DAX指數、法國CAC 40指數和義大利富時MIB指數均跌逾1%。

西班牙IBEX 35指數繼前一日創下1個月來最大跌幅後，目前再跌0.84%。

焦點股方面，ASM International重挫12%，在STOXX 600指數成分股中跌幅最大。該荷蘭半導體設備製造商上季營收優於市場預期，但由於市場低迷不振，第一季訂單下滑。

受油價上漲帶動，油氣股漲0.15%。

渣打集團（Standard Chartered Plc）目前微升0.03%，該英國銀行首季稅前盈餘大幅成長21%，表現優於市場預期。

Saab跌1.3%，稍早前一度上漲近2%，該瑞典國防設備製造商第一季營業利益成長，並表明需求相當強勁。

瑞士的銀行軟體公司Temenos第一季獲利意外強勁，股價大漲8.8%。

投資人將密切關注多位歐洲央行決策官員稍晚發表的談話，以尋找更多央行貨幣緊縮路徑的線索。