財政部賦稅署說明，房屋稅繳款書由直轄市及縣(市)地方稅稽徵機關填發郵寄納稅義務人，倘納稅義務人尚未收到，請儘速向房屋所在地地方稅稽徵機關申請補發，亦可利用自然人/工商/金融憑證、已註冊健保卡及密碼，或行動自然人憑證，登入地方稅網路申報作業網站，線上查繳稅款。

為利納稅義務人繳納稅款，財政部提供多元化繳稅管道，納稅義務人可持繳款書至代收稅款金融機構(郵局不代收)以現金或票據繳納，稅額在新台幣3萬元以下者，可至便利商店繳納；也可以透過自動櫃員機(ATM)、信用卡、晶片金融卡、活期(儲蓄)存款帳戶及電子支付帳戶等方式進行繳稅。

高雄市稅捐稽徵處長蔡麗惠提到，各地方稅稽徵機關4月中旬起陸續寄送繳款書，繳納期限至5月31日止。逾期繳納者，每逾3天(即6月4日起)加徵滯納金1%，最高加徵至10%。

蔡麗惠說明，112年期房屋稅，全國開徵929.18萬件，稅額為新台幣869.97億元，分別年增1.42%、4.25%，六都房屋稅開徵稅額占全國總稅額近8成，六都以台中市件數、稅額分別成長2.71萬件、8.7億元最多，而稅額最高為台北市162.74億元，件數最多為新北市179.43萬件。