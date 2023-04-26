OPEL台灣總代理歐吉汽車董事長王騰漢表示，全力拓展經銷通路、打造完善的展售空間是歐吉汽車一直以來的目標，唯有深耕台灣扎穩腳步完成通路據點的布建，滿足消費者和車主們的需求。OPEL也將於第二季至年底陸續啟用濱江服務廠，內湖展示中心、北台中旗艦點以及占地超過1200坪的桃園旗艦點，預計今年底將完成8個通路據點的布建。

全新OPEL新北、南台中、永康旗艦展示暨服務中心皆位處汽車品牌精華區內，分別坐落於新北市三重區光復路二段162號、台中市南屯區龍富路四段269號和台南市永康區中華路753號，且皆位於交通樞紐位置。全新OPEL旗艦展示暨服務中心皆依循德國原廠最新設計規範，且完整規畫銷售、專業保修、售後服務、精品銷售、車主休憩等多項功能於一體的新世代服務據點。

其中新北旗艦展示暨服務中心將為OPEL亞太區最大旗艦點，占地面積超過1200坪、斥資超過新台幣10億元購地興建，全展間以OPEL德國原廠認證最新規範打造，寬敞舒適的展間可展示多款OPEL新世代車款，並設有1個獨立的交車空間；「新北旗艦展示暨服務中心」更斥資打造符合OPEL 德國原廠規格的專業維修設備，精心規畫完整售後服務空間，共設置7個工位與交車位，其中包括，6部專業級頂高機工作位、診斷智能工作位、電動車輛工作位等配置，並全數採用符合德國原廠規範的頂級維修工具設備和完善的輔助機具，提供原廠最高等級的售後服務品質。

OPEL台灣總代理歐吉汽車將在五一連假4月29日-5月1日，於全台OPEL展示中心，舉辦「THE NEW OPEL GRANDLAND新車上市展間發表會」，邀請消費者搶先感受Opel新世代德國SUV風采。