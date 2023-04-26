新北一名已婚攝影師發現妻子在交友軟體上認識小王，2人時常傳訊「喜歡妳的胸部」、「想跟我壞壞嗎？」、「愛愛可以減肥」等腥羶、挑逗之言論，還曾相約在男方家中見面，攝影師驚覺自己戴綠帽，氣到向小王提告求償，法官認為小王行為已侵害其配偶權，因此須賠償給付10萬元。

據判決書指出，人夫主張妻子在交友軟體Lemo上認識小王，後來2人透過LINE通訊軟體聯絡，內容包含小王傳訊問「老公上班？」、「老公回家了？」、「怕妳老公嗎？」，而妻子回覆「家裡不方便，他有裝監視器」，又小王曾傳「喜歡妳的胸部」、「怕妳懷孕嗎？」、「想跟我壞壞嗎？」、「要看妳想不想阿」、「來幾張性感的照片，好久沒看到妳了」、「愛愛可以減肥」、「感覺想愛愛才找我」等語，足證2人有不正當之交往。

不僅如此，他還發現2人曾在去年3月初相約於男生家中見面，他平時除賺錢養家外仍需照顧小孩，所投入情感甚深，小王侵害他配偶權之行為如此長期、重大、頻繁，實非一般配偶所能容忍接受，因此向他提告求償20萬元。

法庭審理時，小王經合法通知於言詞辯論期日不到場，亦未提出準備書狀爭執。

法官勘驗對話紀錄內容，發現2人已顯逾越朋友交遊等一般社交行為範疇，屬不正常往來，甚至以腥羶、挑逗之言論加以回應，認為小王行為已侵害人夫配偶權，因此判其須賠償給付10萬元。