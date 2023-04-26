夏如芝、張捷夫妻與網紅Kim與顱顏家庭創作世界獨一無二的臉。（羅慧夫顱顏基金會提供）

夏如芝、張捷夫妻與網紅Kim、顱顏家庭號召「平起平坐野餐」。（羅慧夫顱顏基金會提供）

夏如芝、張捷、那對夫妻Kim今（26）日出席「喜歡自己！親子野餐派對」起跑記者會，支持顱顏孩子活動，擔任愛心大使。夏如芝、張捷婚宴籌備半年，2月14日情人節辦戶外婚宴，2歲半的女兒「芝麻」是小花童。

夏如芝透露因為和老公想法很像，都想辦戶外婚禮，當時她一看到場地就非常喜歡，二話不說直接簽約，沒想到座位、餐點還要按人頭逐一計價，加上當天情人節花材比平時貴，2人婚宴請不到100人就花費近百萬，夏如芝驚嘆說：「以為戶外婚禮比較便宜，換算起來卻和五星級飯店的價錢一樣。」

夫妻倆近日帶女兒去日本玩，本來擔心女兒吵鬧，已經下載多部卡通準備「鎮住」她，未料女兒意外配合，整個旅途超順利，夏如芝說：「本來想去滑雪但被老公否決，還好我們是去市區很方便，女兒是天使寶寶。」

張捷心情複雜分享女兒的天使舉動還包含已經會獨立進房關門、關燈睡覺，不需要他協助，「但她奶嘴打不開，最後還是叫我進去，她還是需要我的。」對於生二寶計畫，2人雖都想要替女兒添玩伴，但想到懷孕、生育過程就感到辛苦。

母親節將至，張捷說即使老婆物慾很低，但想到要準備驚喜還是備感壓力，有回他直接包10萬元給老婆，讓她去百貨公司購物，未料老婆什麼都沒買，還買了一個高級電腦螢幕送他，夏如芝笑說自己對節日沒有期待，「真的希望是可以2天1夜，和老公回到談戀愛的感覺，我就很開心了。」

而Kim即使和老婆已經在一起18年，但注重儀式感的他，每個節日都會準備驚喜，之前滿常送老婆一天假，自己當奶爸，讓老婆跟姊妹們出去放鬆，但老婆卻沒有感到驚喜，因為平常小孩較多是他在顧，Kim打趣說：「我一定要做點什麼，所以為了驚喜，最近的戶頭少了不少。」