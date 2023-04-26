夏天將近，一流汗就全身臭烘烘讓許多人感到困擾，嚴重者甚至影響人際關係。醫師指出，有狐臭問題者98%會有濕耳垢，可自我檢測，並透過使用止汗劑等來改善，若想根治應就醫。

林口長庚紀念醫院皮膚部副部長黃耀立今天在衛教記者會中接受媒體聯訪表示，狐臭其實是一種體質的遺傳，日本研究指出，有狐臭的人，98%會有濕黏性耳垢，可由自我檢測是否有濕耳垢自行覺察，及早尋求協助。

黃耀立說明，人體皮膚汗腺有小汗腺和大汗腺，常見排汗是小汗腺，分布全身，大汗腺又稱頂漿腺，主要分布在腋下、胯下等，產生的物質跟流汗不太一樣，所以會有一點特殊味道。

當這個特殊味道影響到生活甚至人際關係時，就建議找專業醫師諮詢處理。黃耀立表示，常遇到夫妻、男女朋友帶另一半來看診，還有不少是家長帶小朋友來，因為少子化，家長不希望孩子輸在起跑點，擔心因為體味遭霸凌或亂取綽號。

改善狐臭方法有許多種，黃耀立說，狐臭患者可從改善生活習慣做起，包括保持腋下清潔衛生、使用止汗劑等，但若要根治還是建議就醫。

黃耀立指出，新興的雷射治療方式不需要動刀，且與傳統開刀手術不同，幾乎沒有代償問題，做完當天就可以碰水洗澡，腫脹的狀況會在一到兩週內消退，對日常生活幾乎不會有影響。