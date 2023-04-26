日盛目標收益組合基金研究團隊指出，目前市場對於未來前景看法持續大幅改變，從預期全球經濟衰退到美國經濟重新加速，到現在的銀行信貸危機浮現，短期偏高的利率水準及銀行貸款緊縮將使得市場不確定因素猶存，預估資金將有機會先行流入公債等高評等債券資產，與具產業優勢的成長型、科技類股。 日盛目標收益組合基金研究團隊表示，全球通膨危機未獲得舒緩，歐洲央行與美國聯準會五月或將持續升息，惟考量銀行體系及經濟衰退等不確定因素，美歐央行更透過融通窗口釋出資金抵銷緊縮貨幣帶來流動緊張，推論利率調整正接近此波緊縮週期的尾聲。同時，美國利率決策會議亦下修今明兩年經濟成長率預期值，重新燃起市場對於降息預期，不過短線仍須關注通膨和就業數據。