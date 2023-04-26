國民黨前立委顏寬恒才剛被黨內提名，再度參選台中市第二選區立委選戰，但 3 月住家遭檢警搜索，以涉竊佔、偽造文書等罪，諭令1500萬元交保，台中地檢署今( 26日)就以顏寬恒涉嫌沙鹿豪宅、竊佔國土，以及詐領助理費等案件，以貪污治罪條例、竊佔等罪嫌將顏寬恒起訴。對此，顏寬恒回應，「我絕對沒有犯罪」，強調一切都是政治凌駕司法，是對他參選立委進行迫害。

檢方指出，顏寬恒在擔任立委期間，涉嫌詐領助理費用108萬元，由苑裡營造負責人林進福代收，用於支付644萬名車瑪莎拉蒂以及沙鹿豪宅守衛、外傭薪水及水電開銷，認定顏寬恒涉嫌貪汙。

顏寬恒回應，林進福曾經擔任過他的助理，在地方上為鄉親服務，大家都看的到，「他的助理費怎可能拿來墊付我的私人支出？之前建造房屋的費用，有時候由他先行墊付，結算後我再付予給他公司，請問與助理費何干？」

對於沙鹿豪宅假買賣案，顏寬恒也解釋，國有地是妻子陳麗凌於民國110年向國有財產局依法公開標租，當時的現狀就是現在這樣，「我們沒有更改現況，而且依規定繳交租金，怎樣案件到了檢方就變成竊佔？」而房屋他也已經賣予他人，林進福和買家之間的金流、買房投資等事，他也完全沒辦法干涉。

顏寬恒批評，從高額交保金到今天起訴，都是檢方為政治服務的結果。他也提到去年地方選舉，檢調大陣仗搜索宜蘭縣長林姿妙、新竹縣長高虹安，外界怎麼看檢方動作呢？顏指出，今年他3月領表，不到一個禮拜，台中地檢署和調查局就搜索約談，連妻子一起偵辦，偵辦的時間、力道都非常之湊巧，就是要以司法來影響他的個人選情。顏寬恒也向大眾呼籲：「我無罪，會捍衛個人清白到底。」

顏幕僚表示，顏寬恒目前正跟隨大甲媽遶境，為表示對各宮廟的尊重，不另外受訪，僅透過文字聲明回應。