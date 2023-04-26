民進黨今中常會，邀請政治大學法學院副教授林佳和以「工業4.0下勞動與就業面貌、可能的因應之道」為題專案報告，身兼黨主席副總統賴清德裁示，工業4.0的時代，受到AI取代的影響，年輕人的就業壓力勢必會更明顯。未來應該從教育做起，並關注年輕人的職業生涯與薪資水準，逐步建立更能與AI趨勢，相互調適的包容性社會體系。

民進黨發言人張志豪會後轉述賴清德聽取報告後裁示，賴清德說，工業4.0的技術與革新，以及數位經濟的發達，為勞動生活帶來許多不同的面貌。面對這樣的趨勢，在生產端的彈性需求，及勞工端的就業安全，做出符合未來趨勢的最佳連結；並且保護在技術革新中，需要國家協助的勞工與中小企業是必要的工作。

他說，面對AI智能的快速發展，就業市場也面臨越來越大的衝擊。民進黨一向與勞工站在一起，改善基層勞工的生活我責無旁貸。民進黨兩度執政，推動不少重大政策法案，在2000年首次執政時，雖然國內外政經情勢嚴峻，但仍然在2002年通過「性別工作平等法」，建立友善職場，提高婦女就業。

他說，2003年實施「就業保險法」，建立失業給付與促進弱勢就業；2004年的「勞退新制」，讓年資可攜帶；2016年再度執政，連續7年調漲基本工資，並在2022年實施「勞工職災保險」，整合與提高職災保障。