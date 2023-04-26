婦被騙400萬 警稱介紹駭客收6萬再補一刀 遭貪污罪法辦

異想天開！北市萬華分局1名林姓警員，日前獲知1名婦人因詐欺案被騙400多萬，林竟趁機向被害人表示，他認識專業駭客，可從網路查找到騙錢者，但要先預收6萬元訂金，被害人起疑向分局求證，萬華分局獲報後認為林涉嫌貪污，將他調查法辦，並依兩大過免職。

據了解，25歲的林姓警員為2018年特考班畢業，曾在桃園龜山分局服務，後轉調萬華分局康定路派出所，他因家庭問題，曾向銀行、民間公司借款200多萬，因無力償還被強制扣薪，疑似經濟狀況拮据。

4月時林偶然獲知，有婦人被騙400多萬，竟設法私下聯絡被害人，與對方19日約在派出所碰面，因當事人有事，改由她的女兒出面。

林告知對方，他認識技術專精的駭客，可以協助找到犯嫌、追回被騙財物，但是要先收6萬元訂金，被害人女兒聽後半信半疑，最後將過程向萬華分局求證。

警方認為林涉嫌利用職務之便貪污，22日約談林員，並在24日依法送辦，北檢偵訊後諭知林以5萬元交保，全案持續調查中。

萬華分局督察組組長陳佳宏表示，全案事證明確，詢問後依涉嫌貪污治罪條例，報請台北地檢署偵辦，另依警察人員人事條例、公務人員考績法予以1次記兩大過免職斷然淘汰。

萬華分局強調風紀乃執法人員命脈，對違法犯紀同仁斷然汰除，遏止風紀弊端，另將持續追查林員是否涉及其他違法案件，秉持「勿枉勿縱、絕不寬貸」、「不護短、不庇縱」原則以維風紀。