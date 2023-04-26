符銘財表示，台灣是以消費性電子為主的一個出口型的經濟體，市場關注在全球消費性電子需求下滑之後，什麼時候落底？有沒有機會在今年看到回升？在去年底渣打一度是認為底部應該是在今年的第一季，但以台灣今年前三個月的出口數字來看，渣打認為落底還需要一點時間，這個底部可能也會被延後到今年第二季，甚至是第三季。而景氣燈號藍燈的情況，也將持續到今年第二季。

景氣落底時間後移，符銘財認為，這有兩大關鍵因素，第一，是中國經濟的表現，中國今年第一季經濟出現明顯的回升，第二季也持續強勁的反彈，但是中國經濟回升的過程裡，對於周邊經濟體，像是台灣、韓國、日本的部分，並沒有帶來很大的一個幫助，這部分可能是因為消費性電子需求還是比較弱的。

其次，歐美經濟第一季的數字雖然沒有大家想像中那麼悲觀，但是歐美需求持續下滑，以美國製造業指數PMI來看，還沒有看到第二季落底的可能。這是不爭的事實。

至於如何觀察台灣半導體跟消費性電子回升訊號？符銘財說，首先觀察的指標就是DRAM的價格、LCD面板的價格，再來會觀察台灣電子製造業的法說展望以及庫存判斷，這些都是觀察重點。