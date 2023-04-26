《國際金融》倒債警報響 美主權債保險成本再創高 16:592023/04/26 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 市場擔心美國政府可能比預期更早觸及債務上限，周三美國主權債保險成本進一步攀升，並刷新2011年以來的高點。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據S&P Global Market Intelligence提供的數據，美國5年期信用違約互換（CDS）利差擴大至62個基點，高於周二收盤時的59個基點。 根據Refinitiv的數據，美國5年CDS利差比年初高出1倍多，並再創2011年以來新高。 美國財政部長葉倫周二提出警告，她表示，國會未能提高政府債務上限和隨之而來的債務違約將引爆一場「經濟災難」，這將在未來幾年推升利率。 #主權債 #債務上限 #20 #11年 #數據 也許您會感興趣 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。