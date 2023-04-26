根據S&P Global Market Intelligence提供的數據，美國5年期信用違約互換（CDS）利差擴大至62個基點，高於周二收盤時的59個基點。

根據Refinitiv的數據，美國5年CDS利差比年初高出1倍多，並再創2011年以來新高。

美國財政部長葉倫周二提出警告，她表示，國會未能提高政府債務上限和隨之而來的債務違約將引爆一場「經濟災難」，這將在未來幾年推升利率。