概念股方面，新能源賽道股強勢反彈，鋰電、太陽能等板塊掀漲停潮，昱能科技、禾邁股份、聯得裝備漲停。權重股陽光電源大漲超10％，寧德時代、通威股份漲超5％，眼科醫療概念股震盪走強。此外，旅遊、軍工、汽車等板塊表現活躍；AI概念股大幅回檔，TMT行業熱門股盤中重挫，工業富聯、紫光股份、中科曙光均閃崩跌停，中國移動、三六零跌超5％，半導體、教育等板塊表現低迷。總體來看，個股漲多跌少，兩市超過3,500檔個股上揚，成交連續第17個交易日突破人民幣（下同）兆元。

截至收盤，滬指報3,264.1點，跌0.02％，成交額為4,804億元；深成指報11,185.68點，漲0.33％，成交額為6,418億元；創指報2,294.06點，漲1.54％，成交額為3,143億元。

盤面上，電力設備、旅遊、中船系相關類股漲幅居前。國資雲、資料安全等概念股跌幅居前。