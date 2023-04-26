第25屆台北電影節影展廣告26日正式首播，影展大使王淨和去年以電影《月老》獲得最佳導演的九把刀再度合作，王淨笑說本來以為擔任影展大使會很端莊，直到看到劇本裡搞笑的劇情，才發現「原來九把刀還是九把刀、王淨還是王淨」，始終違背公司替自己設定的玉女形象。

今年影展廣告新意十足，九把刀將場景設定在狹窄電梯空間，一群剛看完電影的觀眾正在抒發心情，王淨尷尬猛按25樓按鈕，直到電梯門打開逃出，才開心秀出觀影證向眾人表明大使身分，然後手拿觀影證邊扭邊唱邊走出電梯，大秀即興歌舞的喜劇表現。

另兩人的共同好友柯震東最近陷入情緒低潮，一下說要暫離演藝圈、一下說交不到女友，問王淨要不要幫忙介紹對象，王淨苦笑說：「但是我沒資源。」至於心情低落是否因《黑的教育》票房失利造成？九把刀表示，柯震東面對票房心態蠻健康的，「我們都是看過地獄的人，這個地獄太小了，不足掛齒。我也鼓勵柯震東要報仇，要拍一個大地為之震動共鳴的電影。」並透露想要再生個劇本給柯震東拍。

王淨今出席台北電影節影展廣告首映會，整個人神清氣爽。（粘耿豪攝）

王淨的男朋友曹佑寧4月24日剛過29歲生日，王淨說自己有祝福對方，作為影展大使，也會帶對方一起嗑電影，而她今年25歲，與影展同年，在這年紀對自己更了解更坦談，「我以前是很在乎別人怎麼想的人，會想討好別人，現在25歲好像變得更自在」。