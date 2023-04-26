《櫃買市場》欣訊申請上櫃 17:092023/04/26 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 欣訊(5254)送件申請股票櫃檯買賣。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 欣訊成立於81年7月，主要產品為連接器，董事長兼總經理為黃道明，目前股本為2.26億元，111年上半年合併營收為4.1億元，稅後盈餘為4600萬元，每股盈餘為2.24元。 《台北股市》520前甩轎 箱型區間落這裡！ 《櫃買市場》昶瑞機電5月5日辦理創櫃板登錄前籌資 《櫃買市場》健談公司28日辦理創櫃板登錄前籌資 #欣訊 #道明 #櫃買市場 #申請上櫃 #52 也許您會感興趣 推薦閱讀 《半導體》同欣電營運保守 摔跌停半年低價 11:282023/04/21 財經 《櫃買市場》業績發表會5月連辦8場 24家上櫃/興櫃公司響應 13:082023/04/26 財經 《通信網路》圓展推首款搭載Smart Composition視訊攝影機 17:092023/04/25 財經 ATP挑戰賽》曾俊欣葡萄牙首輪過關 晉級16強 21:392023/04/18 體育 全聯攜手台畜 獨家精品級「好欣豬」年銷衝上億元業績 23:182023/04/18 生活 身體「7安靜徵兆」別拖！醫示警：糖尿病、癌症恐上門 07:462023/04/18 健康 《櫃買市場》攸泰申請登錄興櫃一般板 07:482023/04/21 財經 《櫃買市場》碩陽電機申請登錄興櫃一般板 16:392023/04/17 財經 蔡小虎傳死訊後現況曝 龍千玉不捨打氣：好好照顧自己 19:172023/04/22 娛樂 竊錄女直播主露點影片PO網報復 傳訊又外流了、快來抓我 19:432023/04/21 社會 《速命道》「劉太太」竟是影后林嘉欣 瘦子對戲華仔喊：明天退休都OK！ 13:042023/04/21 娛樂 糟了！外洩機密曝美擔心無法早期發現陸攻台警訊 08:532023/04/17 國際 特斯拉今年第6次降價 專家曝全球車廠不妙：驚見2致命警訊 15:302023/04/20 財經 馬德里大師賽》曾俊欣會外賽首輪苦戰 謝淑薇回歸賽場 10:582023/04/25 體育 台積電法說會優預期 股價狂拉7元至520 台股漲逾80點 09:002023/04/21 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。