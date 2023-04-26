MP44 M.2 PCIe 4.0 SSD擁有最高每秒7400/7000MB的讀寫速度，以及高達8TB的海量儲存空間，流暢使用體驗及滿足大容量需求。其搭載業界首創新型專利認證的獨家超薄石墨烯散熱標籤貼，小於1mm的導熱材質緊密貼合固態硬碟與M.2 22mm x 80mm的尺寸能夠完全排除組裝時的機構干涉困擾，使用時搭配主機板M.2插槽原生散熱片，其散熱效果優於只有單獨使用主機板的原生散熱片，絕對是原生散熱片最佳夥伴。

同樣採用PCIe Gen4x4介面的MP44S M.2 PCIe 4.0 SSD，讀寫速度最高可達每秒5000/3500MB，僅3公分的尺寸即提供最大至2TB的儲存容量，再加上十銓獨家專利的石墨烯散熱標籤貼，能夠強化散熱使固態硬碟運行更穩定。其22mm x 30mm的尺寸規格及不到1mm的厚度，極輕薄的結構亦能免除機構干涉的組裝問題，完全相容於新崛起的電競掌機如STEAM Deck等產品。

MP34S M.2 PCIe SSD採用22mm x 42mm尺寸、PCIe Gen3x4介面及3D TLC快閃記憶體，讀寫能力可達每秒2500/2200 MB的效能。為因應各類型使用需求，TEAMGROUP MP34S M.2 PCIe SSD推出自512GB及1TB的兩款容量供選擇，滿足高效能Gen 3的升級需求。

此次TEAMGROUP所推出三款M.2固態硬碟提供多種尺寸規格，尤其是MP44S及MP34S與掌上型遊樂器、平板電腦、輕薄型筆記型電腦、NUC裝置等輕薄裝置都相容，其中MP44與不同尺寸的效能及容量升級更是為快閃記憶體市場提供多種選擇。全球首波預計將自五月起開始販售。