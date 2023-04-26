3歲男童獨自騎三輪車趴趴走，還騎到路中央試圖橫越馬路，檳榔攤員工將他帶回店裡並報警。（警方提供／楊靜茹南投傳真）

走失男童被帶回派出所，警員權充臨時保母。（警方提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣草屯鎮太平路一家檳榔攤員工日前清晨6時許，目擊3歲小男童獨自騎乘三輪車，身旁沒有大人跟隨，還騎到路中央試圖橫越馬路、險象橫生，他們擔心男童安危，嚇得立即將男童帶回店內並報警。上林派出所警員廖家緯將男童帶回安置，再挨家挨戶詢問，終於找到男童母親，幫助男童平安回家。

「弟弟，來，叔叔帶你回家！ 」廖家緯獲報抵達檳榔攤，牽著走失男童問：「你家在哪裡？」男童童言童語說：「家裡。」檳榔攤員工指稱男童從巷子騎出來，還騎到太平路路中央，企圖橫越馬路，詢問男童家人名字等，皆無法清楚表達，只好將男童先帶回派出所，請同仁權充臨時保母，再重返男童失地點附近，持男童照片附近挨家挨戶詢問。

廖家緯表示，他徒步挨家挨戶詢問時，發現巷弄內一戶門戶敞開，該戶女子焦急如焚，他立刻上前出示男童照片，終於找到男童的母親。

男童母親致謝說，當時她忙完家務，赫然發現原本在家中騎三輪車的寶貝兒子不見了，在屋內到處都找不到，擔心得差點哭出來，準備打電話報警並出門尋找時，從警員口中得知因善心人士幫忙，兒子正安置在派出所，當她看到兒子總算如釋重負，「以後會注意家中門鎖，不會讓兒子在跑出去」。

草屯分局長洪政崴說，每個孩子都是父母的心肝寶貝，警員廖家緯積極受理迷失兒童案，協助兒童安全返家深表讚許。該分局副分局長吳碧芬提醒，3歲以上幼童喜歡到處趴趴走，而且沒有危險意識，建議家長一定要隨時注意孩子動向，並教孩子自我保護。