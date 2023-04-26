遠東生技實收資本額2.78億台幣，外銷市場占比73.67％、內銷26.33％，由傳統農業生技躍升至現代精準生物科技，專注於微藻生技新應用開發，以微藻保健食品為基礎，持續發展包括生醫檢測、抗病毒應用、環保固碳利用、再生醫學API開發等領域，以提升微藻附加價值，並提供研發、生產、銷售等完整產業鏈服務。

歷經後疫情與大健康時代，遠東生技的研究投資在市場變化中迎來全新商機，此外，近期「減碳」成為市場熱門話題，遠東生技也因應全球推動零碳政策，微藻的天然固碳能力更大幅提高公司的整體競爭力。

遠東生技指出，微藻生物技術可發揮獨有固碳系統，為將來打造零碳生活，公司在實務上已擁有專利立體光合培養反應器，可解決高爐排放中的廢氣與二氧化碳問題，並透過回收發展不同形式的微藻商品，為公司增加營收，期待建立與環境共利的天然綠色循環經濟之永續事業。

為深入探究微藻各種可能性，遠東生技設有4座獨立高階實驗室，進行深入研究並共享資源，自1998年起與長庚大學合作，開啟微藻生醫抑制病毒之應用；2020年新冠疫情高峰期也展現市場應用開發實力，有別於既有新藥，讓新冠病毒阻擋在宿主的細胞外，也持續深入研究不同的機轉模式，期許對病毒的防疫有所貢獻。

展望後市，今年遠東生技更營銷模式上全面升級，將於5月推出全新APP服務，提供營養師團隊線上服務、多元支付工具及個人化營食建議等，更精準了解消費者需求，並持續深耕精準再生醫學的API醫材開發、生醫檢測、預防醫學、機能保健、美容保養及綠能環保「六大領域」的應用發展。