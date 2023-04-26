受到美系手機相關訂單不如預期影響，聯亞首季營收開出低盤，僅達到3.27億元、呈季減51％，受到營收大幅下滑，以及產品組合劣化影響，首季毛利率罕見交出17.38％「一字頭」的成績，相較於去年第四季的37.11％及去年首季的25.01％，都有大幅落差。

就產品組合言之，聯亞表示，今年首季Telecom（電信）占55％～60％、Datacom（資料中心）占25％～30％、消費、工業及其他占10％～15％。若就產品別細分，10G LD占25％、25G LD占5％～7％；矽光產品占近20％；PD/APD合計占28％～32％。

聯亞首季不單毛利率不好看，營業利益率及淨利率也同步轉負，來到-9.37％及-9.22％，另首季稅後淨損為3010萬元，換算每股淨損為0.33元。

楊吉裕指出，元月營收僅1億元上下，其中毛利率偏低的PD占比又拉高至四成，是壓垮毛利率平均值的元凶。