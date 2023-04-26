北市警方正展開為期11天的靖城專案掃蕩。（胡欣男攝）

以往夜店有所謂的主題日活動，如「淑女之夜」、「制服之夜」，藉此提升業績。而台北市中山區一家台式電音夜店，近日傳出準備辦活動，主打邀請知名「DJ童話」放音樂，更直接在網路社群文宣主打「酒店妹之夜」廣告，活動預計在本週六、29日晚上舉辦，宣稱「凡林森北區域酒店妹，當晚一律免費入場。」警方表示，已注意到該店家廣告的活動，若有毒品等相關不法，一定嚴查究辦。

網路社群這兩天流傳一張廣告，指北市民生東路一段某夜店準備舉辦「酒店妹之夜」，邀請DJ童話播放音樂，並註明：「凡林森北區域酒店妹，當晚一律免費入場。」

據指出，該電音夜店走的是台式舞曲風格，位於北市中山區酒店旁的商業大樓內，只有在周六晚間營業。該店是從西門町一樣類型的台式電音夜店，由熱愛電音的金姓老闆拓展至中山區開業，迄今有幾個月了。

熟悉北市八大行業生態的「老濕機」說，由於主打林森北酒店妹入場免費，屆時可能會吸引許多酒店公關小姐前往共襄盛舉，但也憂心，大張旗鼓打廣告，會不會引來警方大陣仗臨檢，當晚「警察比小姐還多！」

轄區中山分局對此表示，已經掌握相關情資，如有毒品、黑幫等不法情事，將嚴厲查處。