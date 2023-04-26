新冠疫情趨近尾聲，但近三年受到疫情影響，減低家長帶幼兒前往醫療院所意願，或是因為確診或匡列為接觸者而延遲接種。據疾病管制署統計，2022年兒童常規疫苗接種率較2021年略低，尤其以四合一疫苗、MMR疫苗第二劑、A型肝炎疫苗第二劑最明顯，接種率皆下降1％。

每年4月最後一周是「世界免疫周」。2020年新冠疫情影響全球常規疫苗接種，因此今年世界免疫周主題為「大追趕」（The Big Catch-Up），希望趕上、恢復與加強促進疫苗接種，使所有年齡層對象都能獲得保護，免於疾病威脅。

疾管署急性傳染病組組長楊靖慧說明2022年兒童常規疫苗接種情形，和2021年相比，滿5歲至國小入學前應接種的四合一疫苗、麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗（MMR疫苗）第2劑，以及1歲以後接種的A型肝炎疫苗第2劑，這三種疫苗的接種率皆降低1％。

疾管署發言人羅一鈞指出，根據世界衛生組織（WHO）統計，新冠疫情期間，全球至少2500萬名兒童錯過常規疫苗接種，在台灣影響雖然沒有這麼大，上述3種疫苗接種率雖降低1％，但仍有97％以上。

羅一鈞提醒，隨著新冠疫情即將結束，家長應盡快讓幼兒按照時程接種疫苗，以獲得完整保護；尤其A型肝炎、麻疹等疾病和旅遊相關，隨著未來國際交流盛行，境外移入風險提高，或是家長帶兒童出國，務必按照時程完成疫苗接種，避免兒童遭受疫情波及。