國民黨台北市議員徐巧芯22日在黨內初選成功出線，贏過南松山、信義區現任立委費鴻泰，電話民調部分領先3.59個百分點，黨員投票則僅險勝1票。媒體人朱凱翔強調，國民黨可投票黨員數5680人，僅佔大選松信區總投票人數的2％多，但在三七制初選機制下，徐巧芯只要輸140張黨員票，就會被逆轉。

藍營北市第7選區（南松山、信義）立委初選日前完成黨員投票，投票結果為徐巧芯763票、費鴻泰762票，總投票人數為1537人，12張無效票，投票率27.1％，徐巧芯以1票險勝費鴻泰，換成支持比率為徐巧芯50.033％，勝過費鴻泰的49.967％。而電話民調部分，2家民調公司的對比式民調與互比式民調，都由徐巧芯勝出，經加總後最終徐巧芯以51.795％勝過費鴻泰的48.205％，民調差距3.59個百分點。

經黨員投票占三成、民調占七成的「三七制」比例加總後，徐巧芯平均支持度51.266％、費鴻泰平均支持度48.734％。市黨部提報黨中央中常會通過後，今(26日)正式提名徐巧芯參選2024北市第7選區立委。

朱凱翔今(26日)在其臉書粉專「不演了新聞台」指出，以剛結束的松信初選為例，松信區大選總投票人數約24萬多人，國民黨可投票黨員數為5680人，僅佔總投票人數2％多，但是在「三七制」初選機制當中，2％卻被扭曲放大到30％。

朱凱翔直言，徐巧芯在七成全民調的領先，只要輸140張黨員票，就會被逆轉。

有網友表示：「政黨本來就該是理念相同的人的集合，除非只為勝選不顧理念，不然推派候選人，為什麼要大量參考理念不明的人群的意見？問題應該是，台灣大多有政黨傾向的人，並不會加入政黨，才導致黨員票意義不足。」