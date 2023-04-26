影星蘇明明40年前以電影《油麻菜籽》大紅大紫，26日重回發跡地西門町與北一女的同學「小綠綠」們，一同欣賞她這部成名作的40周年數位修復版，現場感受到「學妹」的熱烈歡迎。
蘇明明在導演老公萬仁陪同下，一起出席《油麻菜籽》「小綠綠」映後座談，她在片中飾演的角色在就讀北一女時，曾和師大附中的學生庹宗華談戀愛，被母親陳秋燕發現後，撕碎情書、怒剪頭髮作為警告。看到「學姊」遭到母親剪髮、委屈落淚的戲，小綠綠們瞬間都哭紅了眼，結束時更報以「學姊」和導演萬仁最熱烈掌聲。
看到滿場青春洋溢的北一女學生，蘇明明憶起當年念高三時被星探發掘的經過。當時她還是鄉下小孩，和同學從台中來台北受訓，卻在西門町遇到陌生人搭訕，嚇得她躲在同學後面，心裡只想到媽媽交代她：「台北騙子很多，要小心！」沒想到該陌生人竟是曾挖掘林青霞的星探楊琦，除直接幫她報名中影演員訓練班，還和劉德凱、崔浩然、胡慧中同期。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。