《油麻菜籽》描述了台灣女性的成長歷程，讓北一女師生們看得笑淚交織。（海鵬提供）

影星蘇明明40年前以電影《油麻菜籽》大紅大紫，26日重回發跡地西門町與北一女的同學「小綠綠」們，一同欣賞她這部成名作的40周年數位修復版，現場感受到「學妹」的熱烈歡迎。

蘇明明在導演老公萬仁陪同下，一起出席《油麻菜籽》「小綠綠」映後座談，她在片中飾演的角色在就讀北一女時，曾和師大附中的學生庹宗華談戀愛，被母親陳秋燕發現後，撕碎情書、怒剪頭髮作為警告。看到「學姊」遭到母親剪髮、委屈落淚的戲，小綠綠們瞬間都哭紅了眼，結束時更報以「學姊」和導演萬仁最熱烈掌聲。

看到滿場青春洋溢的北一女學生，蘇明明憶起當年念高三時被星探發掘的經過。當時她還是鄉下小孩，和同學從台中來台北受訓，卻在西門町遇到陌生人搭訕，嚇得她躲在同學後面，心裡只想到媽媽交代她：「台北騙子很多，要小心！」沒想到該陌生人竟是曾挖掘林青霞的星探楊琦，除直接幫她報名中影演員訓練班，還和劉德凱、崔浩然、胡慧中同期。