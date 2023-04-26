桃園市今年有30所國小實施總量管制，南勢國小因施行總量管制超過10年，超額轉介人數更是逼近百人，呼籲市府針對有重劃區、人口成長快速的區域重新盤點就學需求。教育局回應，南勢國小今年超額轉介的學生數有92人，附近山峰市地重劃案完成後將提供文小四用地，預計2025年點可交土地，屆時就會啟動設校。

市議員王珮毓表示，市內有多間國小有超額問題，其中平鎮區南勢、文化及義興國小，全部都有超額狀況，其中以南勢國小最為嚴重，國小總量管制超過10多年，超額狀況卻連年未改善，學生無法就近入學，家長也是叫苦連天，呼籲市府盡快尋找新設校的土地，並儘速著手規畫。

教育局統計，南勢國小近3年新生報到情形，2021年登記人數有398人、轉介人數85人；2022年登記人數389人、轉介人數106人；2023年登記人數407人、轉介人數92人。南勢國小由於超額狀況多年未解，自107學年度起每班的學生人數從29人提高編制至每班32人，短期以提高班級編制人數方式因應，讓更多的學生能夠就近入學。

教育局表示，有關南勢國小超額轉介的學生，將依家長意願安排至鄰近學校，包含山豐、北勢、東勢、祥安、瑞埔、平興及宋屋國小等。市府也將協助周邊各校充實教學設備與發展教學特色，例如推動山豐國小雙語創新教學計畫、提供祥安國小前瞻外師計畫等。長遠規畫將使用山峰市地重劃案完成後所提供的學校用地（文小四用地），目前公共設施工程正在規畫中，待公共設施工程完工，預計2025年可點交土地，屆時會啟動設校。