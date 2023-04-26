路易斯卡柏狄奪冠化身摔角選手慶功。（摘自IG）

「蘇格蘭甜心」路易斯卡柏狄（Lewis Capaldi），即將要在下個月發行第2張新專輯《渴望被天堂般發送》（Broken by Desire to Be Heavenly Sent），氣勢如虹的他不只首部 Netflix個人紀錄片《路易斯卡柏狄：此刻的我》（Lewis Capaldi： How I’m Feeling Now）蟬連多天英國排行冠軍，新發行的單曲〈Wish You The Best〉也拿下生涯第5座英國金榜單曲冠軍，讓他開心得穿上一身摔角選手勁裝慶祝，並向其他對手搞笑嗆聲「希望你們都化為灰燼！」

路易斯以深情唱功與渾然天成的幽默個性著稱，極度反差的形象讓他吸粉無數，新單曲唱得是面對前任的糾結、心碎感受，但為了慶祝生涯第5冠，路易斯馬上回歸搞笑本色，身穿小褲褲並披上5條摔角腰帶，化身曾拿下5次世界冠軍摔角（WCW World Heavyweight Championship）的職業摔角選手布克T（Booker T）搞笑慶功。他在發表感言時說：「大家好，我是路易斯卡柏狄，或著說之前叫做路易斯卡柏狄，現在請叫我布克T，因為我是擁有英國金榜5支冠軍單曲的歌手。」他感謝所有樂迷的點聽，並假裝凶神惡煞地說：「我想對我的對手們說，希望你們這些小混蛋們化成灰燼、灰飛煙滅！」

雖然平時總以搞笑形象示人，但近期網路上瘋傳路易斯先前在演唱會舞台上妥瑞氏症發作，導致無法把歌曲唱完，台下歌迷便暖心接唱的影片；而在紀錄片《路易斯卡柏狄：此刻的我》中，就貼身記錄了路易斯面對妥瑞氏症的過程，以及迅速成名後，也讓他有冒牌貨症候群（Imposter Syndrome，意為認為自己的成就只是一時幸運，很快就會被他人看穿是能力不足的冒牌貨）。樂壇大前輩艾爾頓強（Elton John）更特地寫信鼓勵他：「你完全可以獨當一面！你的專輯紅遍全球，而這還只是你的第一張作品而已。你的創作引起無數人共鳴，同時唱功也相當完美，個性幽默又獨特，我是真心的！」最後還假裝生氣搞笑寫道：「請你停止懷疑自己，要不然我會衝去找你。」

路易斯最新單曲〈Wish You The Best〉已在全台各大數位平台上線，第2張專輯《Broken by Desire to Be Heavenly Sent》5月19日上架。