路易斯卡柏狄奪冠化身摔角選手慶功。(摘自IG)

「蘇格蘭甜心」路易斯卡柏狄(Lewis Capaldi),即將要在下個月發行第2張新專輯《渴望被天堂般發送》(Broken by Desire to Be Heavenly Sent),氣勢如虹的他不只首部 Netflix個人紀錄片《路易斯卡柏狄:此刻的我》(Lewis Capaldi: How I’m Feeling Now)蟬連多天英國排行冠軍,新發行的單曲〈Wish You The Best〉也拿下生涯第5座英國金榜單曲冠軍,讓他開心得穿上一身摔角選手勁裝慶祝,並向其他對手搞笑嗆聲「希望你們都化為灰燼!」

路易斯以深情唱功與渾然天成的幽默個性著稱,極度反差的形象讓他吸粉無數,新單曲唱得是面對前任的糾結、心碎感受,但為了慶祝生涯第5冠,路易斯馬上回歸搞笑本色,身穿小褲褲並披上5條摔角腰帶,化身曾拿下5次世界冠軍摔角(WCW World Heavyweight Championship)的職業摔角選手布克T(Booker T)搞笑慶功。他在發表感言時說:「大家好,我是路易斯卡柏狄,或著說之前叫做路易斯卡柏狄,現在請叫我布克T,因為我是擁有英國金榜5支冠軍單曲的歌手。」他感謝所有樂迷的點聽,並假裝凶神惡煞地說:「我想對我的對手們說,希望你們這些小混蛋們化成灰燼、灰飛煙滅!」

雖然平時總以搞笑形象示人,但近期網路上瘋傳路易斯先前在演唱會舞台上妥瑞氏症發作,導致無法把歌曲唱完,台下歌迷便暖心接唱的影片;而在紀錄片《路易斯卡柏狄:此刻的我》中,就貼身記錄了路易斯面對妥瑞氏症的過程,以及迅速成名後,也讓他有冒牌貨症候群(Imposter Syndrome,意為認為自己的成就只是一時幸運,很快就會被他人看穿是能力不足的冒牌貨)。樂壇大前輩艾爾頓強(Elton John)更特地寫信鼓勵他:「你完全可以獨當一面!你的專輯紅遍全球,而這還只是你的第一張作品而已。你的創作引起無數人共鳴,同時唱功也相當完美,個性幽默又獨特,我是真心的!」最後還假裝生氣搞笑寫道:「請你停止懷疑自己,要不然我會衝去找你。」

路易斯最新單曲〈Wish You The Best〉已在全台各大數位平台上線,第2張專輯《Broken by Desire to Be Heavenly Sent》5月19日上架。