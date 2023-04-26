該央行表示，6月或9月會議應該會再進一步升息，但也表示過去一年來急速拉升利率已經對經濟發揮緊縮效果，因此央行決策理事會認為在4月會議之後，應該有縮小升息步伐的空間。

該國3月排除能源價格後的通膨率仍高達8.9%，遠超出央行設定的2%目標。