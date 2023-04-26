《國際金融》瑞典央行升息2碼 預告升息步伐可能縮小 17:192023/04/26 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 瑞典央行周三宣布升息50個基點，將基準利率調升至3.5%，此決議符合市場普遍預期。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 該央行表示，6月或9月會議應該會再進一步升息，但也表示過去一年來急速拉升利率已經對經濟發揮緊縮效果，因此央行決策理事會認為在4月會議之後，應該有縮小升息步伐的空間。 該國3月排除能源價格後的通膨率仍高達8.9%，遠超出央行設定的2%目標。 #升息步伐 #縮小 #會議 #應該 #央行 也許您會感興趣 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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