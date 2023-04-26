4月26日起只要至混一中、混逢甲門店點指定999元雙人套餐即贈聯名貼紙乙份，5月10日起單桌消費滿599元，就能以199元加購雙肩帆布袋乙只。（馮惠宜攝）

「HUN混」慶品牌邁入九周年，特別聯名可愛發萌的KINGJUN插畫家，開發一系列周邊商品。（馮惠宜攝）

揮別疫情陰霾，9年前在一中商圈以「HUN混」爆紅的尊鴻餐飲集團加緊市場布局，瞄準消費者對義大利麵的喜愛，集團旗下「HUN混」、「JAI宅」，雙品牌預計再展10家門店，挑戰年營收5億元以上。

從一中商圈掀起打卡風潮的「HUN混」，以橘醬特殊風味擄獲許多大大小小朋友的味蕾，以及衝擊視覺的爆炸蛤蜊系列已成為來台中的必吃名單，今年品牌迎來九週年，特別聯名可愛發萌的「KINGJUN」插畫家，開發一系列周邊商品，讓無厘頭的角色陪伴全天候！

從「HUN混」出發，9年來尊鴻餐飲集團已陸續開發出「JAI宅」、「嵩sung」以及「杉SHAN」等4品牌，有鑑於疫後餐飲消費需求漸增，「HUN混」今年開啟內部夥伴加盟型態，幫助更多想要創業的年輕人一同圓夢；去年11月底甫開幕的品牌「嵩sung」也將於今年暑假北漂正式進入台北戰場。

尊鴻餐飲集團宣布旗下「HUN混」、「JAI宅」雙品牌預計將展10家門店，要將台中人驕傲的義大利麵分享給全台灣人都能品嚐到。全集團將預計突破20家店，全品牌挑戰營收5億元以上。