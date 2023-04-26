噪音車輛嚴重擾民，上周台中市長盧秀燕在台中市議會專案報告宣布將啟動「靜城專案」，環保局表示，經過一周宣導期，28日起實施強力執法取締，凡查獲夜間超標噪音車輛，將會「從重處分」開罰3600元。

環保局表示，自4月19日專案報告起一周宣導期後，啟動為期2個月「靜城專案」行動計畫，自今年4月28日起實施強力執法取締，專案具體作法包括擴大聯合稽查取締噪音車輛勤務、加重裁罰金額、加強溯源追查違法改裝車行、整合跨局處資源科技執法，凡查獲違規車輛將依法加重處分，決不寬貸。

環保局說明，「靜城專案」執行期間，將優先針對違法改裝擾民問題，隨噪音車輛重點出沒地點、民眾高陳情路段，如銜接山區、易飆車、主要幹道、改裝車行測試的幹道路、改裝車行周邊等路段執法，每月15場次以上移動式聲音照相科技執法、每月6場次以上「環、警、監聯合稽查」、每月8場次以上取締酒後駕車暨防制危險駕車專案，提升直接開罰取締數，以達嚇阻警示效果。並將針對改裝車輛，函請交通監理機關召回檢查是否合法改裝，多面向全方位管制噪音車輛。

環保局指出，因應噪音車輛具高移動、不連續性、不易取締特性，持續添購移動式科技執法設備，另增加研發簡易式噪音監錄設備佈建率，於7月暑假前完成20組點位簡易式聲音監錄設備設置，提升設備普及率，未來會在各區不定期、不定時輪替執法位置，提高管制成效；統計去年至今年科技執法，共告發286輛、環警監聯合稽查共取締498台不合格車輛、違法再次改裝85輛；今年也將增購聲音照相科技執法設備，提升機動佈署廣度量能。

環保局長陳宏益提醒，改裝車輛業者勿協助不當修配車輛，或販售未經主管機關檢驗合格排氣管，環保局將加強改裝車輛周邊鄰近路段強化稽查，遏止改裝製造噪音風氣盛行；執法永遠沒有空窗期，呼籲民眾勿使用改裝車輛在道路上不當操駕、製造噪音，共同維護生活安寧。