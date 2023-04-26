澎湃新聞引述《西藏日報》消息，西藏自治區2023年第一季經濟運行情況新聞發布會26日透露，第一季，西藏全區實現地區生產總值575.87億元（人民幣，下同），同比增長8.2％，增速比大陸全國平均水準高3.7個百分點，增幅位居大陸第一。

具體看，西藏第一季多項指標增速大陸全國第一。第一季全區固定資產投資同比增長66.2％，比大陸平均水準（5.1％）高61.1個百分點，增速居大陸第一；全區規模以上工業增加值同比增長18.5％，比大陸平均水準（3.0％）高15.5個百分點，增速居大陸第一。

在大陸全國消費回暖的背景下，西藏消費品市場也持續恢復，第一季全區社會消費品零售總額200.65億元，同比增長6.6％，增速比大陸平均水準（5.8％）高0.8個百分點。同時，第一季全區累計接待大陸國內外遊客255.74萬人次，同比增長39.6％，實現旅遊總收入20.30億元，同比增長42.9％。

第一季西藏城鄉居民收入增速仍排在大陸全國前列。西藏全體居民人均可支配收入5128元，同比增長6.1％，高出大陸全國全體居民平均增速1.0個百分點，增速在大陸31個省（區、市）中排在第2位。