人類歷史上出現過不少關於「靈魂出竅」的記載，多半是瀕臨死亡的當事人描述自己飄浮在半空中，向下俯瞰肉體的經驗，但都無法獲得科學研究證實。最近英國有專家指出，類似的體驗可能由大腦創傷引起，是一種貨真價實的「幻覺」。

《每日郵報》報導，英國安格利亞魯斯金大學（Anglia Ruskin University）認知神經學副教授亞斯柏（Jane Aspell）日前針對「靈魂出竅」主題發表演講，指出人們之所以產生「脫離身體」的感覺，是因為大腦顳頂葉交界處（temporo-parietal junction, TPJ）受到損傷。

亞斯柏說，顳頂葉交界處位於我們兩邊耳朵的上方，負責處理、統整人體傳來的訊號，包括視覺、聽覺和觸覺，以建立起協調一致的自我意識。「如果這個區域沒有發揮應有的功能，不同的感覺訊號無法進行整合，作為單一身體的體驗便遭到破壞，」亞斯柏表示。

此外，顳頂葉交界處也涵蓋了大腦的前庭皮質（vestibular cortex）區域，負責維持身體的平衡感。當大腦無法將這個平衡系統的資訊與其他感官結合起來時，就會產生游離於體外的感覺。

2002年，瑞士日內瓦一家醫院中，一名42歲女性癲癇患者接受癲癇手術。手術前，為了記錄大腦活動並確認哪些部位需要手術，醫生在她的大腦植入電極。當醫護人員打開電流開關，讓患者的顳頂葉交界處通電時，她說自己體驗到「靈魂出竅」的感覺。電流關掉後，她又回到自己的身體裡。

在另一個案例中，一位患有耳鳴的男子接受醫生將電極植入他的顳頂葉交界處。手術完成後，他的耳鳴痊癒了，卻感覺自己飛出身體之外。類似的案例證實了，一旦人的顳頂葉交界處出現功能異常，就有可能體驗到「靈魂出竅」。