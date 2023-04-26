土耳其自製的噴射教練機「噴射鳥」(Hurjet)，在 4月25日於國營航太工業公司(TAI)的試飛機場，進行了首次飛行，全程不收起落架，飛行時間為26分鐘，整個飛行過程都相當順利。這是土耳其第一種自製的有人軍用機，具備武裝化的潛力，可望成為低階的支援輕型戰機。

防衛部落格(Defense Blog)報導，TAI在2018年啟動自製噴射教練機計畫，命名為Hurjet，以取代老舊的 美製T-38噴射教練機。全機長度13.6公尺，翼展9.5公尺，底部至尾翼高度5.1公尺，機翼面積35平方公尺，採用1具奇異F404-GE-102渦扇引擎為動力，極速1.4馬赫。

HÜRJET Jet Eğitim Uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Hurjet從今年3月18日開始進行滑行測試，確定基礎操作沒問題後，終於決定起飛時間。4月25日早上7點35分，Hurjet起飛，在空中飛行了26分鐘。飛行高度14000英尺(4262公尺)，空速 250節(463公里/小時)。

在試飛影片中，撇見了Hurjet的後座座艙，有一片大型多功能觸控面板，這可能是現代戰機的發展趨勢。。

Hurjet首次飛行，後座不安排飛行員，而是儀器。(圖/TAI)

土耳其報導稱，Hurjet除了基礎型的空軍教練機以外，還有輕型攻擊機版本，甚至航空母艦版本。Hurjet的預定服役日期是 2023 年。