優化工程包括停車場改造綠美化、公廁修繕為友善環境。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府近年積極活化「苗栗特色館」場域，縣府文化觀光局今年再獲中央核定4800萬元，將優化園區內觀光服務設施，打造成為縣內台6線觀光亮點。

苗栗特色館前身是軍營，面積約2.1公頃，縣府爭取撥用後，2005年開發為旅客服務映象園區，2013年正式更名為苗栗特色館，但隨著台72線開通，人流車潮慢慢消失，場館經營不善閒置多年。

縣府近年力拚活化，目前有苗栗縣農會、公館鄉農會兩大品牌進駐，還有農創、傳產、陶藝等團體業者加持，並結合園區內的苗栗縣陶瓷博物館，規畫陶藝工坊、小農市集，展售農特產品、生活陶藝品等，帶動地方觀光產業。

為提升苗栗特色館遊憩服務設施與觀光遊憩品質，縣府今年前向交通部觀光局爭取經費，以觀光前瞻建設計畫獲核定4800萬元，加上縣府配合款456萬元，藉以優化苗栗特色館觀光服務設施，重新擦亮苗栗特色館之觀光品牌亮點。

文化觀光局長林彥甫表示，這次優化計畫配合目前館內已進駐公館鄉農會、苗栗縣農會及陶藝商店，進行整體環境營造，包括停車場改造綠美化、公廁修繕為友善環境、老樹漫步花園、園區動線改進及優化指標系統、閒置空間打造創藝據點、藝廊商店街等。

他說，期待藉此活化苗栗特色館使用機能，並串接台6線的景點資源，形成苗栗黃金旅遊線觀光遊憩亮點，希望透過挹注經費改造下，能活化苗栗特色館服務設施，提升觀光遊憩能量。