新北市長侯友宜被視為2024總統大選的熱門人選，市議會也為他調整總質詢時間，外界關注未來侯友宜是否會辭職市長、參選總統。國民黨新北市議員葉元之今( 26 日)透露，若侯友宜辭新北市長，將由中央指派代理人，屆時侯會被民進黨攻擊、被市府拖後腿，不可能會主動辭職。若侯順利當選，葉元之認為，台北市副市長李四川會是最好的接班人選。

葉元之今接受廣播節目《千秋萬事》專訪，談及侯友宜參選總統的國政策略，以及後續新北市長的接班人選。

葉元之斷言，「我確定侯友宜不會辭職」，若侯被徵召，將同時有總統候選人和新北市長的身分，一邊被攻擊兩岸政策、一邊被攻擊新北市政，像是行政院長陳建仁稱新北市要為槍擊案負責，就代表選戰已經開打，就像四年前高雄市政府被攻擊一樣。

台北市副市長李四川。（中時資料照，鄧博仁攝）

依據《地方制度法》第 82 條，直轄市長辭職將由行政院派員代理。葉元之續指，不只是市長由中央指派，連局處首長都會全部換人，屆時侯友宜會被民進黨攻擊國政，背後又有市府扯後腿，腹背受敵非常可怕，所以侯友宜不會辭職，那新北市長的接班人就要等到侯友宜選上總統之後才需要考慮。

而原先傳出將由現任新北市副市長劉和然參加補選，但葉元之認為，從官僚體系跳到市長會是很大的門檻，雖然劉經驗豐富，但政治人物與公務員還是有很大不同，本身的名氣、聲望也很重要。他心中最適合的人選就是李四川，40幾年公務員生涯，擔任過三個直轄市的副市長，經驗非常豐富、個人聲望很高、形象也很好。

主持人王淺秋也透露，先前與李四川餐敘時也曾勸進，當時李四川並未正面回應。她也提到，2018年，新北市地方上所屬意的人選就是李四川，但時任市長朱立倫與副市長侯友宜已經談妥要交棒，李四川就主動退出。

葉元之也透露，李四川現在還是新北市民、住在板橋，而且李四川是能夠被說服的人。從多年前，前總統馬英九、黨主席朱立倫勸進李四川擔任總統府、國民黨的職務，到去年接任台北市副市長，李四川雖然都推託，最後也都點頭。葉元之相信，若是為民服務的事，李四川是可以被說服的人，如果李四川願意，一定會是最好的人選。