陳美鳳秀出她參與設計的「紫梅星雨翡翠掛飾」。（陳俊吉攝）

陳美鳳秀出她參與設計的「皓月憶年翡翠掛飾」。（陳俊吉攝）

陳美鳳性感又貴氣出席珠寶品牌Mirror皇宣緣記者會。（陳俊吉攝）

「台灣最美歐巴桑」陳美鳳上周末、周日才參與《黃金歲月》演唱會，26日以年度代言人身份出席知名珠寶品牌Mirror皇宣緣的「手作創意精品翡翠孝親好禮」記者會時，明顯失聲倒嗓，她說為了準備演唱會，前陣子吃東西都很注意、甚至都自己煮，就怕不小心踩到地雷，結果昨天錄《美鳳有約》吃便當，便當菜裡剛好就有她的地雷「香油」、蝦米，於是喉嚨就鎖住了，脖子也過敏起了一大片紅疹！

被問起邱琦雯、王樂妍同劇演員被爆鬧翻爆衝突事件，陳美鳳說，如果是她在現場，應該會出來講幾句，不要讓場面尷尬，畢竟大家每天都要見面，「以前演戲我是沒碰過，我都是和氣生財的，遇到不開心的事也不用去說太多，最多不說話」。她說自己曾遇過拍戲等很久，等到宵夜來了、甚至天亮了都還沒拍到，她就過去跟排通告的人說：「現在在等什麼呀？」對方解釋後，她就說「了改」，然後飄走，畢竟知道他們也不是故意的，而且拍戲每天要見面，不要不舒服。

陳美鳳透露，她曾碰到同劇組的人不太開心，「看他們兩個對戲，都不看對方眼睛，都看頭頂！我好不喜歡這種感覺，我覺得要和氣生財，大方向就是在工作時和樂很重要，但每個人個性不一樣。」她說和邱琦雯之前在民視也合作過好幾部戲，但沒有發生過類似狀況，「我的角度是要多一點同理心」。

被問到是否曾被踩過底線？她說自己也碰過有名嘴上節目講到她在餐廳不跟人拍照、耍大牌，她解釋，「我不喜歡，是因為有些店是我自己去隨便晃、晃進去吃吃看，吃了覺得真的不怎樣，我也有付錢給他，店家要我簽名我不想，因為就不好吃啊，就真的不好吃嘛，所以我照常買單，就請把我當一般客人就好」。而那位提到她的名嘴後來去上她節目時熱情打招呼，她當場直接回對方「我跟你很熟嗎？你不要再提我的事！」她說自己不會生氣，對方要賺通告費也OK，但不能too much、放大，講到不是實情的事，所以她見面時就直接表達「我跟你不熟」。

她透露之前也看過一位比她還資深的女藝人，被發早上通告，結果到中午放飯還沒拍到，就問工作人員「現在在等什麼」，工作人員回「就是這樣啊，不然你叫老闆把我開除」，「不可以這樣！至少要尊重長輩，這是拿雞毛當令箭，太囂張了，我不能接受！」她說對方得罪太多人，經常製作人不在現場就他說了算，還會跟製作人惡人先告狀，「後來就很少再碰到那個人」，她說自己也把這當借鏡，提醒自己即便有輩份、資歷也千萬不要這樣。

她身上配戴600萬、鑲滿鑽石並點綴綠翡的冰透深紫色翡翠大葫蘆墜，性感又貴氣逼人， 她再三提醒婆媽女性朋友們：「老公、兒子送母親節大禮時，一定要大方收，千萬不能回『不用啦、浪費啦』！孩子養這麼大，剛好而已，老公的禮物妳不收，搞不好拿去送別的女人！老公、小孩買東西送妳一定要說好開心、謝謝啦。」她透露以前送爸媽大都是送現金，送玉也還不錯，因為媽媽會戴，好看又可以防身。