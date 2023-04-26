台南市東區今天下午傳出重大車禍意外！61歲楊姓婦人騎機車載著孫子，行經東區中華東路陸橋時，不知何故與大貨車擦撞，導致摔車倒地當場OHCA，經送醫急救仍告不治，幸好孫子沒事。至於肇事原因及相關責任，正由警方調查處理中。

今天下午1時48分左右，市府消防局119勤務指揮中心獲報，指東區中華東路陸橋上發生車禍後，立即出動南門消防分隊救護人車前往救援。救護人員到場後，發現是機車與大貨車的事故，騎機車的楊婦已無呼吸心跳，立即將她送往成大醫院搶救。