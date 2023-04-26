台南嬤載孫擦撞大貨車 6旬騎士摔車當場無生命跡象 17:512023/04/26 中時 洪榮志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市東區中華東路陸橋上今天下午傳出重大車禍意外。（讀者提供／洪榮志台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市東區今天下午傳出重大車禍意外！61歲楊姓婦人騎機車載著孫子，行經東區中華東路陸橋時，不知何故與大貨車擦撞，導致摔車倒地當場OHCA，經送醫急救仍告不治，幸好孫子沒事。至於肇事原因及相關責任，正由警方調查處理中。 今天下午1時48分左右，市府消防局119勤務指揮中心獲報，指東區中華東路陸橋上發生車禍後，立即出動南門消防分隊救護人車前往救援。救護人員到場後，發現是機車與大貨車的事故，騎機車的楊婦已無呼吸心跳，立即將她送往成大醫院搶救。 #台南 #車禍 #機車 #死亡 #OHCA 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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