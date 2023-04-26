屏東黑鮪魚文化觀光季推出限定「東港聲景鑰匙圈」，旅遊同時順勢打包專屬東港聲音。（林和生攝）

2023屏東黑鮪魚文化觀光季強勢登場，屏東縣政府於5月6日至7月2日推出系列活動，包括海洋音樂會、台啤民歌之夜、美食推廣宴、雙語導覽小旅行等活動，更加碼推出4款限定商品「東港聲景鑰匙圈」，將在地風情隨身帶著走。

屏 縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭表示，黑鮪魚文化觀光季邁入第23年，為讓活動更加國際化，今年特別融入雙語元素，規畫5條主題遊程，有周末出團的一日小旅行，也有平日出團在地體驗，搭配雙語導覽介紹，讓外國遊客深入了解黑鮪魚文化觀光季的內涵。

此次黑鮪魚文化觀光季由5月6日的「海洋音樂會」揭開一系列活動序幕，將邀請炎亞綸、許富凱、鼓鼓、Ozone、黃妃等藝人，老中青少超強卡司絕對嗨爆東港。

鄞鳳蘭特別介紹4款限定「東港聲景鑰匙圈」，只要將手機開啟網路放在鑰匙圈上，就可聆聽東港聲音，隨時隨地將在地風情以聲音的方式帶著走，相當特別。

活動期間每日上午11時至晚間6時在東港候船室外則有造型扭蛋機，遊客只要花100元即可獲得1次扭蛋機會，每日限量提供，除可免費獲得1份限量鮪魚燒，扭蛋獎品有iphone14、AppleWatch、小米手環7等，還有在地店家提供各種優惠禮券。

隨著疫情解封，今年黑鮪魚文化觀光季也恢復舉辦「美食推廣宴」，活動於6月10日晚間6時在東隆宮廣場前舉辦，現場運用在地食材，推出10道精緻料理，限量100桌，於5月8日開放預約報名，活動現場會布置成紅寶石歌廳秀，並邀請潘佩莉、陳孟賢、朱海君於現場演唱，享受美食之餘還能看表演。