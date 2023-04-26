台東市湧泉公園泳池近年因地下水位下降，水池深度難以提升。台東市長陳銘風表示，將規畫轉型為露營區，水域改為戲水區，希望今年實現。

昔稱台東市立泳池的湧泉公園，早在日治時代就存在，並培育出多位游泳國手。池水來自地下天然湧出的泉水，冬暖夏涼，水中魚蝦成群，成為全台罕見的人魚共游場地。

湧泉公園泳池水源來自地下伏流水，一旦久旱不降雨，地下水位不足，就會連帶水量。然而近十多年來，湧泉水位偏低，僅到成人膝蓋位置，池體經過改建後，水位更難回升，今年久旱少雨，水位更低，僅10公分不足以無法游泳，無法正常營運的情況下，也未收費。

陳銘風說，除了久旱，鄰近正在施工的社會住宅，也影響到地下水量，湧泉水位更低了，預期未來湧泉難以回復正常泳池的水量，市公所正在規劃轉型為露營區。

陳銘風說，規劃中的露營基地位在面對湧泉右手邊的空地，將結合由縣府管理的鄰地，開闢為露營區，預計可供30頂營帳露營，湧泉現有的廁所及浴室，可供營客使用。