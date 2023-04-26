永豐金控表示，對此一判決結果深表遺憾，張晉源涉刻意於董事會隱匿FENB實際出售資產之價值約新台幣21.5億元，且呆帳回收金額主動退讓1500萬美元給買家，導致交易價格被低估，並特意獨厚單一買家，離職後還蓄意破壞公司配發供其個人專用的筆記型電腦才交還，不排除是以腐蝕性液體人為蓄意清除電腦中資料，已嚴重損害永豐金控及永豐銀行公司最大利益及36萬多名股東權益，將繼續提出上訴以捍衛公司及股東權益。

永豐金控及永豐銀行於2016年7月8日召開臨時董事會通過處分子公司FENB(美國遠東國民銀行) 100%股權予美國公司Cathay，處分金額3.53億美元。惟自2016年10月起，金管會接獲民眾檢舉函，多次來函要求釐清該交易案的疑慮，永豐即於2017年5月26日所召開之董事會決議，由總稽核成立專案調查小組針對檢舉內容了解查證，惟張晉源卻拒絕交出交易案往來郵件。

永豐銀行最後透過訴訟，取得財顧公司Morgan Stanley提供之專案小組往來郵件，發現當時專案負責人張晉源，刻意隱匿實際出售資產之價值，涉有未於董事會中充分揭露FENB高達6,928萬美元之「遞延所得稅資產備抵」及「備抵壞帳迴轉價值」等，合計約當新台幣21.5億元，因此永豐董事會以未知悉永豐尚有此兩項資產項目之公司淨值1.22倍 xP/B 決議通過該交易案，導致交易價格有被低估嚴重影響股東權益之情事。