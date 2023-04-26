信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，目前信義計畫區目前已經有7棟商辦租金出現單坪4000元的紀錄，且有些地標大樓租金也頻創自身紀錄，反映區域內的空置率低且需求穩定，對租金形成有利支撐，未來租金走勢則是回歸經濟發展與區域供需，未來還有至少3棟頂級辦公大樓會釋出，可觀察出租狀況與租金表現。

目前實價出現單坪4000元租金的頂級辦公大樓，多數都是位於信義計畫區之中，包括國際地標的台北101大樓、國泰置地廣場、南山廣場、信義經貿大樓、新光信義金融大樓、華新麗華大樓與遠雄金融中心大樓等。

統計發現，租金前10高的實價揭露中，最高是101大樓的80樓，曾出現每坪4998元的紀錄，前10高的辦公室實價租金，多由信義計畫區的台北101大樓、國泰置地廣場、南山廣場3棟地標大樓包辦。

信義全球資產公司統計2023年第一季北市主要商圈平均租金，A+級辦公大樓平均租金每坪3421元，較去年同期增長約5%，信義世貿商圈持續是指標企業熱門進駐地點，第一季平均租金為每坪3464元，較前一季增長5%。