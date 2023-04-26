嘉義縣東石鄉、布袋鎮陸續傳出文蛤暴斃災情，縣府周一已邀專家勘查釐清死亡。（縣議員姜梅紅服務處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

魚塭布滿已開口死亡的文蛤，養殖戶一時半刻也清不完。（縣議員姜梅紅服務處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

魚塭布滿已開口死亡的文蛤，養殖戶一時半刻也清不完。（縣議員姜梅紅服務處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣東石鄉、布袋鎮陸續傳出文蛤暴斃災情，縣府周一已邀專家勘查釐清死亡。（縣議員姜梅紅服務處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣東石鄉、布袋鎮陸續傳出文蛤暴斃災情，有漁民整池全軍覆沒，也有漁民損失2至3成，縣府周一已邀專家勘查釐清死亡，並採取文蛤檢體、水體化驗，但漁民普遍認為是天氣轉換導致文蛤死亡，指南風、北風不斷交替吹，一周內同時出現春、夏、秋、冬4種季節，難怪文蛤受不了，等發現不對勁要搶救，已經來不及了！

養殖戶黃仁昌放養6甲文蛤、虱目魚混養池，其中4池早一步收成，剩下2池近來陸續死掉5、6000台斤文蛤，占產量3到4成，「已經救了很多次」，黃仁昌指這次文蛤暴斃是普遍性現象，差在死多死少而已，且不只嘉義，雲林台西、台南沿海養殖也有類似狀況。

黃仁昌說，今年氣候增加文蛤放養難度，一周內又吹南風又吹北風，等於短時間經歷4個季節，像現在還是春天就熱到30多度，有時又感覺涼意覺得冷，文蛤跟人一樣，當然會適應不良，加上缺水少雨，池水鹹度比往年高0.5至1度，也改變文蛤池的生態，明顯感覺到今年的文蛤特別難養。

另一位養殖戶黃良志也認為季節交替是主因，指這陣子季節轉換一直轉不過來，對文蛤產生緊迫、傷害，傳統農曆3月至5月或多或少會有損失情形傳出，但今年不到農曆3月就有災損產生，以往觀察到有異狀，到文蛤死亡可能有5、6天可以應變，現2、3天就爆發，且幾乎是全面性一次就上來。

文蛤大量死亡也引發立委蔡易餘、縣議員姜梅紅關心，24日縣府召集了水試所、家畜疾病防治所等專家，以及公所、養殖協會、漁會等單位組成勘查小組，前往東石5口魚塭及布袋2處魚塭現勘，同時採集蛤體及水體送家畜衛生試驗所檢驗，預計下周結果就會出爐。

農業處漁業科長張建成說，文蛤死亡原因很多，包括氣候異常、水質或底土惡化，如氨氣、亞硝酸太多，以及氧化還原電位太低等，甚至是病原性弧菌增生、管理不當等，且現在是農曆3月，正值文蛤常在農曆3、6、9月發生季節性死亡的好發期間。

張建成說，等專家分析死亡原因，如確認是天災造成，縣府就會依農業天然災害救助程序，啟動救助作業，強調政府為了增進蛤農養殖管理及技術，4月已在養殖協會、漁會舉辦2場文蛤養殖技術教育訓練，後續縣府也會與水試所加強辦理相關教育訓練說明會，以及輔導推廣使用益生菌或光合菌，穩定水質及底土環境，及增進文蛤成長與健康，以提高育成率，籲請蛤農遇有文蛤大量死亡時，應立即向公所通報，倘死亡原因係天然災害引起，俾利政府依農業天然災害救助程序，啟動救助作業。