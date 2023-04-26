新北市長侯友宜今赴議會市政報告，下半場由民進黨團質詢，綠營議員猛攻侯友宜新加坡出訪倉促、落跑、都更等議題，最後綠營議員上前高舉「市長無心市政」標語，藍營議員不甘示弱，上前護在侯友宜身旁，雙方陣營互相叫囂，爆發小規模推擠。

台上侯友宜顯得相當尷尬， 看到議員起衝突，他也趕緊當和事佬說「他是開玩笑的啦」，幸在綠營議員喊完口號後，雙方隨即散開。