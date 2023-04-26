今年母親節新冠疫情降級，加上政府普發6000元推波助瀾下，母親節聚餐效應從勞動節連假提前發酵，餐飲業無不摩拳擦掌，新天地推出6人及10人份的「馨饗事成」母親饗宴，而阿秋餐飲事業歡推出模範「媽媽」表揚餐會，訂專案合菜每桌準備生乳捲、冰糖銀耳等好禮；台中福華館內各餐廳也推出一系列「百花舞春風」精選花賞佳餚。

新天地推出6人及10人份的「馨饗事成」母親饗宴。（新天地提供／馮惠宜台中傳真）

今年母親節落在5月14日，但受惠疫情常態化與外食餐飲消費市場復甦，目前已逢周休二日就已出現家族聚餐潮，其中新天地旗下「樂葵法式鐵板燒」，目前5月13及14日兩天訂位即已搶訂一空；另於宴會廳推出6人及10人份的「馨饗事成」母親饗宴，4月30前預訂，即贈美味又超卡哇伊動物造型包子一份。

新天地推出6人及10人份的「馨饗事成」母親饗宴，含有多道具備養顏美容概念的料理，如：花膠長參燴花菇、松茸蟲草燉雞湯、桃膠蓮子銀耳湯。（新天地提供／馮惠宜台中傳真）

阿秋大肥鵝海鮮樓、阿秋大肥鵝餐廳健康店、好運來洲際宴展中心推出「模範媽媽表揚餐會」專案，且每桌準備生乳捲、冰糖銀耳2入裝禮盒等好禮。（馮惠宜攝）

阿秋大肥鵝海鮮樓、阿秋大肥鵝餐廳健康店、好運來洲際宴展中心推出「模範媽媽表揚餐會」專案，餐點包括：豬腳麵線、虎蝦鮑魚拼盤、紅蟳香米糕、老火土雞鍋及松露田園蘆筍等料理，且每桌準備一份閃亮胸針與法雅-生乳捲、「亞大-冰糖銀耳」2入裝各一盒，從了享母親節大餐，還有蛋糕及好禮也都備妥。

台中福華邀請國際禪畫大師洪啟嵩（右二），於飯店1樓藝廊舉辦「福貴牡丹」黃金牡丹畫展，首創將牡丹繪於黃金紙上，讓民眾在觀畫時體悟無限的慈悲、智慧、自在、喜悅。（馮惠宜攝）

台中福華攜手國際知名禪畫藝術家洪啟嵩，於1樓藝廊推出「福貴牡丹」藝術特展，館內各餐廳也推出一系列「百花舞春風」精選花賞佳餚，一共六道以花為題的料理全新亮相，如：16F海華樓推出百里桂香金絲球、花釀洛神鮮魚捲，3F江南村：舞雪菊花海皇羹、春深蒔繪蓮花球、風吹桂花相思糕，以及3F西餐廳覓茶香煙燻玫瑰鴨胸，道道都是主廚精心以花為名獻給母親之作。

慶祝母親節，日月千禧酒店24F極炙牛排館自5月12日晚餐以及13至14日午、晚餐時段端出「純淨之美」頂級套餐。（日月千禧提供／馮惠宜台中傳真）

日月千禧酒店24F極炙牛排館則自5月12日晚餐以及13至14日午、晚餐時段端出「純淨之美」頂級套餐，精選招牌菜伊比利帶骨豬里肌、紐西蘭小羔羊排、美國極佳級菲力牛排(6oz)、美國極佳級肋眼牛排(8oz) 、加拿大波士頓活龍蝦(600g)為五選一主菜供消費者選擇。