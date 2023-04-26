凱基投信表示，目前企業獲利下修趨勢已透露止穩跡象，美歐的經濟領先指標PMI也開始反轉向上，區間整理後市場可望漸入佳境。只是市場信心全面回穩之前，第二季仍有較高機率呈現區間震盪，建議兼顧全產業輪動機會，將是面對震盪市況的較佳解方。彭博亞太地區指數產品負責人莊戟表示，凱基全球菁英55 所追蹤的彭博全球產業菁英55指數，以覆蓋各個產業中成長動能居前的優質企業為成分股，結合動能加減碼調整個股權重設計，提升整體增益效果，同時透過15%的個股上限機制，確保ETF所追蹤指數不會因單一成分股比重過高，而累積過高特定風險。

莊戟分析，截至3月31日為止，彭博全球產業菁英55指數近2年及近5年年化報酬率表現皆優於彭博已開發市場(亞太除外) 中大型股指數（Bloomberg Developed ex APAC Large Mid Cap Universe），而波動度相當，且選自 11 個產業的高盈餘品質龍頭企業，在過去兩年的市場動盪中表現不俗；也反映這種全球全產業布局、分散風險的投資策略，有助投資人因應當前忽明忽暗的總體經濟環境。

凱基全球菁英55預定基金經理人施政廷進一步指出，凱基全球菁英55所追蹤的彭博全球產業菁英55指數，55檔成分股自2008年以來累積總報酬為373％，長期績效優於S&P 500指數的255％，遠勝於MSCI AC世界指數的103％。另從近五年的單年度總報酬率來看，不論與2019年~2021年的漲升行情相比，或與2018年及2022年的疲弱行情相較，彭博全球產業菁英55指數在該年度的總報酬率表現皆更勝美股與全球股市整體表現。

施政廷指出，凱基全球菁英55追蹤指數在編製設計不僅市場布局更全面，同時為避免陷入產業加速輪動的投資困境，編制重點以市值大、淨利率高、ROA高三大指標，從彭博11大產業分類中分別精選出5檔菁英成分股，組成兼具「堅強後衛」「中場大師」「攻擊前鋒」的全產業明星隊，並透過流動性檢驗、挑選持股、計算權重的調整機制，組成無懼晴雨、掌握產業輪動機會的全能球隊。凱基全球菁英55所追蹤指數，精選11大產業組成55檔成分股，並透過每逢3、6、9、12月的定期審核機制，一年4次適時為成分股汰弱留強、調整權重，力求55檔成分股擁有最強戰力。這檔國內首檔覆蓋主要成熟國家、涵蓋所有產業的海外股票型ETF，預計將於5月12日開始募集。