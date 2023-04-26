陳致中稍早原本神隱，約莫傍晚近5時30分發出128字聲明洩心情。（柯宗緯翻攝）

陳致中洗錢案遭判入獄1年 128字聲明洩心情：打斷手骨顛倒勇

高市議員陳致中捲入南港展覽館及龍潭購地案洗錢案，最高法院今（26）日駁回上訴，必須入獄1年，已通知檢方啟動防逃機制。陳致中稍早原本神隱，約莫傍晚近5時30分發出128字聲明洩心情。

陳致中最新聲明如下：

人生有晴天也有暴風，打斷手骨顛倒勇，無論這條路再怎麼辛苦、再多的磨難，我們都會勇敢走下去！致中最難過的是受到鄉親的託付，但地方的建設、鄉親的需求還未完全達成！謝謝大家的關心，也請大家放心，致中永遠跟基層鄉親朋友站在一起，為高雄打拚、為台灣奮戰的心永遠不變！