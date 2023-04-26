「金子半之助」聯名台北蕎麥麵名店二月半そば，推出3款新品，對中身分證可享新品77折優惠。(陳韻萍攝)

蕎麥麵定食全新系列新品，可一次品嚐冷熱雙吃的蕎麥麵搭，配精選天婦羅盛合。(金子半之助提供)

5月1日前加入香繼光集團會員，可獲贈母親節雙人套餐88折電子優惠券1張，原價1128元，優惠價992元。(陳韻萍攝)

馬辣推出快閃限定「土芒果季」，每天無限供應屏東鹽埔鄉產地直送的土芒果。(馬辣國際餐飲集團提供)

同桌用餐者姓名有「承、恩、詠、晴」任一字，或英文姓名為「Olivia、Emma、William、Lucas」任一個，全桌免費升級「XXL東石大蛤」吃到飽。(馬辣國際餐飲集團提供)

天氣漸熱，餐飲業者紛紛推出適合春夏享用的季節美饌讓味蕾跟著換季。以日式天丼聞名的「金子半之助」，攜手蕎麥麵名店「二月半そば」，推出季3款節新品，主打可同時品嘗到特製蕎麥麵搭配炸天婦羅的日式風味。而「馬辣」頂級鴛鴦火鍋則是推出土芒果季快閃活動，大嗑麻辣鍋外，還可爽吃產地直送的新鮮土芒果，美食加量不加價。

身分證有77新品享77折 最高省121元

來自日本職人手藝的「金子半之助」攜手台北超人氣的蕎麥麵名店「二月半そば」，聯名推出蕎麥麵定食全新系列新品，可一次品嚐到冷熱雙吃的蕎麥麵搭配天婦羅盛合，兩種日系美味一次滿足。歡慶母親節，即日起到5月15日共計20天，民眾身份證件正反面上有2個7，點購蕎麥麵新品系列升級套餐享77折優惠，最高現省121元，服務費另計。

曾於日本蕎麥麵百年名店Kenji Hirashima平島健二師傅麾下修業的創始人羅小平先生，傳承百年名店技法打造出「二月半そば蕎麦麺」，被網友喻為「台北最有名的蕎麥麵。」其最大特色為蕎麥麵煮好後浸泡冰水，讓麵條更有嚼勁，還吃得到淡淡麥香味。店內承襲道地的沾麵、冷麵、湯麵三種吃法，冷沾麵主要是用柴魚片高湯、淡口醬油、味醂、糖及昆布熬煮，吃起來香濃又清爽，春夏之際品嘗特別舒服。

蕎麥麵冷熱兩吃 搭配天婦羅盛合飽足

特製蕎麥麵此次搭配三種特製的熱沾湯品，打造別出心裁的冷熱雙吃。新品首推「鴨南蠻蕎麥麵定食」，先以香煎過鴨肉的鴨油來煸香蔥白，一同煨煮醬油風味的高湯，香煎鴨肉配上焦香味的鮮甜長蔥，再淋上高湯。民眾可將Q彈爽口的特製蕎麥麵依序沾入涼爽醬汁和熱湯，一次搭配冷熱二種吃法，配上油脂香濃馥郁的宜蘭櫻桃鴨肉，口感豐盈；加上「金子半之助」的招牌天婦羅盛合，可同時飽嚐兩種日式經典美食。另有主廚特製的「牛五花蕎麥麵定食」，以及適合夏日品嚐的「野菇蕎麥麵定食」。

5月1日前加入香繼光集團會員，可獲贈母親節雙人套餐88折電子優惠券1張，雙人套餐含麻婆雙饗丼1套、鴨南蠻蕎麥麵定食1套、特調氣泡飲2杯、海菜味噌湯2碗、海苔1份，原價1128元，優惠價992元，現省136元。另外，5月31日前，加入集團會員，立即贈送會員嚐鮮優惠券1張，點任一蕎麥麵新品系列升級套餐享9折優惠。

馬辣土快閃限定 土芒果爽吃到飽

初夏是土芒果（土檨仔）熟成的季節，土芒果是一年當中產期最早的芒果，金黃的果肉酸甜多汁、香氣濃郁，是許多人兒時記憶中的味道。而被網友戲稱為「被火鍋耽誤的水果店」的「馬辣」頂級鴛鴦火鍋，繼草莓無限供應後，迎接初夏到來，推出快閃限定「馬辣土芒果季」，每天供應屏東鹽埔鄉產地直送的土芒果，讓吃貨大飽口福。

馬辣精選由產地直送的新鮮土芒果，香氣比起一般品種更加濃郁，果肉飽滿多汁，業者還貼心把芒果設計成「芒果花」的造型，不沾手設計食用方便。活動期間至馬辣全台任一門市消費並拍下與土芒果的合照，分享至官方粉專指定貼文，再留下以「芒」為主題的創意造句，有機會獲贈二人同行一人免費餐券。

此外，4月30日前，2成人以上(含)赴店用餐，同桌用餐者姓名有「承、恩、詠、晴」任一字，可同音；或英文姓名為「Olivia、Emma、William、Lucas」任一個，用餐當日出示身分證、健保卡、護照、個人名片，全桌可免費升級肥美多汁的「XXL東石大蛤」吃到飽，雙重優惠同享。該活動需提前至少1日預約並主動告知店家參加活動，