潘逸安認為參演《牛車來去》是一次難得的體驗。

潘逸安在公視時代生活劇《牛車來去》飾演「躼腳」，儘管拍攝過程艱辛，又要牽牛、踩牛屎，又被小黑蚊攻擊，但對於能和李岳峰導演合作，並見證到真實還原時代背景的場景，他直說：「拍得太過癮了，再一次也願意。」還表示透過這次經驗，自己更深刻了解本土文化，也希望能將這些點滴，傳承給兒女。日前迎來完美收視大結局，最終回收視一舉破3，讓他與有榮焉。

潘逸安除了佩服導演的功力，另外就是劇中場景的還原，他戲前參考不少老照片，觀看過去街景、攤販的模樣，讓自己有代入感，而當他一走進拍攝現場，忍不住驚呼「真的回到過去了」。他在劇中擺攤賣肉粽、豬血湯，劇組如實還原攤販與小桌子的擺設，甚至連豬血湯都是明火在滾煮，潘逸安為了演好這場戲，事前仔細考察夜市攤販手法，他說：「要如何用最省力的方法，一次舀好一碗湯，不是輕鬆就可以辦到。」事後頗為自豪能一次到位舀好湯。

劇中他有場打架戲，也讓他印象深刻。由於導演要求真實感，得用盡全力拳腳相向，所以事前的套招就非常重要，潘逸安說：「一瞬間要過4到5招，又要出全力，招式得要記得清楚，因為一出錯，被打中就會掛彩，會送醫院的。」這場戲拍完，潘逸安累得氣喘吁吁，直說：「拍打架戲真的很累，太佩服武打演員了。」

潘逸安分析《牛車來去》之所以成功，除了扎實的劇本、嚴謹的拍攝，以半年雕琢出30集內容，另外，對時代背景的選擇，潘逸安認為也是受到觀眾喜愛的原因，他解釋劇中的時代對現在觀眾而言，有點熟悉又有點陌生，但透過精準的還原場景，像是車鼓陣、牛車等，能讓觀眾很快地融入其中，潘逸安也向導演喊話：「太喜歡年代劇了，很不一樣的體驗，下次要再找我喔！」