雲林縣北港朝天宮廟前老街路面被鞭炮燒刻出黑格線，有如「被毀容」。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮朝天宮廟前中山路老街，24日路面出現逾百公尺黑格線，有如「被毀容」，至26日還未消退，兩旁店家表示24日有進香團把鞭炮排滿路面，燃放後竟在路面燒出明顯黑線，應是環保鞭炮留下的燒刻痕跡，很難清除，北港鎮公所將展開宣導，請信眾燃放鞭炮時，選擇不會造成路面毀損的鞭炮。

北港朝天宮廟前中山路是進香團必經之路，被譽為「朝聖大道」，有別於一般柏油路，特別以石板鋪設而成，配合中山路老街兩旁老建物更顯古意，不料24日逾百公尺路面卻出現明顯的黑格紋，這幾天雖經雨水沖刷變淡，但26日仍可看出黑線痕跡。

在地民眾表示，以往進香團多燃放傳統鞭炮，其炮聲響亮較有節慶氛圍，但炮屑多且威力較強，容易引發火災；環保鞭炮聲音小、炮屑較不容易四處噴飛，但有些會在地面燒刻留下痕跡，這些黑格線應該就是燃放環保鞭炮造成的，看著朝聖大道「被毀容」，非常無奈。

北港鎮長蕭美文說，廟前中山老街可說是朝天宮的門面，廟方與公所都會定期清理，周邊住家也會主動清掃炮屑與垃圾，以感謝媽祖保佑生意興旺，老街的黑格線可能是環保鞭炮燒刻造成的，因此將與廟方共同宣導，請信眾燃放鞭炮時慎選鞭炮種類，才能兼顧環保與路面完整性。

蕭美文指出，農曆3月19北港媽祖遶境將屆，為迎接來自全台數以萬計信眾，將盡速設法清除中山路上的黑格線，另外也呼籲參加遶境坐在藝閣上扮仙的民眾不要丟糖果，因為糖果會黏在路面上，很難清除，大家一起來維護北港朝天宮的門面，讓各地遊客留下好印象。