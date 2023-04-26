雲林縣每年11萬多噸家戶垃圾委託外縣市焚化，而底渣必須載回處理，雲林縣府使用底渣做的再生粒料於公共工程。張麗善月中才向荷蘭取經焚化再生粒料使用趨勢，25日再取經新加坡「REMEX底渣再利用處理廠」，她強調，焚化再生粒料是每個縣市政府都要面對的問題，應以更正向的態度管理及應用。

新加坡REMEX處理廠人員導覽解說底渣處理流程，該廠採用多段篩分方式處理，再生粒料用於填海造陸，製作成水泥製品示範計畫還在執行中。

張麗善表示，雲林縣的做法是將焚化後的底渣篩分、破碎、篩選，視分類用途需要再進行穩定化、熟化或水洗程序，去除重金屬、戴奧辛及其他雜質，檢測合格後由環保局委託載運廠商回運至縣轄內公共工程，摻拌成「控制性低強度回填材料」（CLSM），減少天然資源的開採，落實循環經濟目標。

張麗善說，雲林縣與新加坡底渣再利用處理廠一致透過多段式精細分選，分選出焚化底渣中的雜質，提升焚化再生粒料之品質。

工務處汪令堯處長指出，雲林縣環保局與工程單位都設定嚴謹的使用方式，包括粒料進場前的抽驗、進入拌合廠後的材料抽驗、拌合廠製作成CLSM後也必須抽驗，工程單位使用時也會做毒性檢驗、溶出試驗等，確保使用符合規範無虞，環保局同時做長期環境監測，了解焚化再生粒料的製程有助於控管後續品質。

張麗善強調，焚化再生粒料是每個縣市政府都要面對的問題，參訪新加坡底渣再利用處理廠，除了有助於提升運用技術，也讓工程單位更瞭解材料特性。

張麗善17日參訪荷蘭蘭國際水利環境工程學院時，交流的議題之一是焚化再生粒料運用，荷蘭專家表示，2017年後因有環境汙染疑慮，荷蘭已停止使用，但爐渣仍用於路基回填，建議用於隔音牆等結構物。